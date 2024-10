Nuovo sequestro di cocaina nel porto di Livorno e ancora una volta le indagini portano anche in Sardegna.

Il personale della Fiamme Gialle, coordinato dal comandante provinciale, il colonnello Cesare Antuofermo, ha arrestato tre persone con l’accusa di traffico internazionale di droga.

In un container, proveniente dal Sud America, sono stati trovati e sequestrati circa quaranta chilogrammi di cocaina.

L’operazione, condotta dai finanzieri del Gruppo di Livorno insieme alla Agenzia delle Dogane, riguarda anche la Sardegna. Infatti una parte della cocaina sequestrata nel porto toscano potrebbe essere stata tolta alle piazze di spaccio dell’Isola.

La Guardia di Finanza ha già ricostruito una serie di collegamenti con le indagini su persone arrestate nei porti di Olbia e Golfo Aranci.

L’inchiesta è im corso e non ci sono, per ora, altri dettagli. L’attenzione degli investigatori si sta concentrando anche su un possibile scambio di cocaina in entrata e marijuana in uscita dai porti galluresi.

