Acqua non potabile in due grandi e popolosi quartieri di Olbia: in zona Ospedale e in zona Baratta è vietato l'uso dell'acqua a fini alimentari fino a nuova disposizione.

Il divieto è imposto da due ordinanze firmate dal sindaco Settimo Nizzi, preso atto dei risultati delle analisi effettuate da Arpas sui campioni dell’acqua erogata nei due rioni, che hanno registrato valori di manganese superiori alla norma.

