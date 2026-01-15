Un’impresa edile è stata sospesa a Golfo Aranci a seguito di «gravi» violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Il provvedimento è scattato dopo un controllo effettuato lo scorso 13 gennaio dai carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, con il supporto del Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Sassari.

Durante l’ispezione nel cantiere edile, attivo nel centro abitato, sono emerse – come si legge in un comunicato dei carabinieri – gravi carenze nelle misure di protezione per i lavoratori. In particolare, nel cantiere mancavano le adeguate protezioni contro il rischio di caduta dall’alto,

Al termine degli accertamenti, il rappresentante legale della ditta esecutrice dei lavori è stato denunciato e per l’azienda sono scattate importanti sanzioni amministrative, oltre alla sospensione dell’attività.

(Unioneonline/v.f.)

