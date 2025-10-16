Un uomo di 38 anni ha perso il controllo della  moto sulla quale viaggiava lungo la strada statale 389 all'altezza di Buddusò,  finendo fuori strada. L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi.

L'uomo ha riportato un trauma midollare e contusioni polmonari.

Per lui è stato necessario il trasferimento d'urgenza a bordo dell'elisoccorso all'ospedale San Francesco di Nuoro. 

(Unioneonline)

