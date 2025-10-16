l’incidente
16 ottobre 2025 alle 14:06
Fuori strada con la moto sulla statale 389 a Buddusò: è graveIl ferito è stato trasportato con l'elisoccorso a Nuoro
Un uomo di 38 anni ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava lungo la strada statale 389 all'altezza di Buddusò, finendo fuori strada. L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi.
L'uomo ha riportato un trauma midollare e contusioni polmonari.
Per lui è stato necessario il trasferimento d'urgenza a bordo dell'elisoccorso all'ospedale San Francesco di Nuoro.
(Unioneonline)
