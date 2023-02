Sono iniziati i lavori di bitumazione e messa in sicurezza di via Carana, a Luras

«Un lavoro atteso ormai da anni e che ha fatto seguito alle continue interlocuzioni tra la Provincia di Sassari e la Zona Omogenea di Olbia Tempio, nella figura del commissario Pietrino Fois, il quale ha effettuato personalmente un sopralluogo sul posto per accertare le condizioni dell’infrastruttura, e del sub commissario Pietro Carzedda sempre presente e attento alle necessità di tutta l’area, il sindaco e gli uffici comunali di Luras Un’operazione a cui faranno seguito una serie di interventi di collaborazione tra il nostro paese e l’ente intermedio per migliorare viabilità e non solo del territorio», fanno sapere gli amministratori.

Intanto per il paese gallurese arrivano 900mila euro che verranno destinati per una serie di interventi. 10mila euro saranno destinati alla realizzazione dell’evento “Domos Abbeltas”, 140mila euro verranno destinati alla manutenzione straordinaria della Parrocchia di Nostra Signora del Rosario, 150mila euro saranno utilizzati per lavori di rifacimento e miglioramento delle strade interne, 150mila euro per la manutenzione straordinaria della casa di riposo comunale e altri 150mila euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per interventi di ristrutturazione e completamento dell'area cimiteriale.

