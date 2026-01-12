Manutenzione al serbatoio “Lu Ciaccaru”: possibili disagi idrici a Tempio PausaniaL’operazione comporterà la chiusura temporanea del serbatoio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Giornata di possibili disservizi idrici domani, martedì 13 gennaio, per diversi quartieri di Tempio Pausania.
Abbanoa ha infatti programmato un intervento di manutenzione all’interno del serbatoio “Lu Ciaccaru”, uno dei principali impianti di accumulo a servizio della rete cittadina.
L’operazione, necessaria per garantire il corretto funzionamento delle infrastrutture, comporterà la chiusura temporanea del serbatoio e la conseguente sospensione del flusso idrico sulla linea interessata.
I lavori si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 16 e, durante questo intervallo, potranno verificarsi cali di pressione o interruzioni temporanee dell’erogazione dell’acqua.
I disagi potrebbero interessare numerose vie del centro e delle zone limitrofe, tra cui via delle Terme, viale Kennedy, via Vespucci, via delle Fonti, via Galvani, via Meucci, via Colombo, via Leonardo da Vinci, via San Giorgio, via Rodi, via Giuseppe Demartis, via Beniamino Lutzu, via Ippolito Azzena, via Canepa, via Sebastiano Satta, via Enrico Costa, via San Farina, via Angioi, via Di Vittorio, via Monsignor Morera, via Grazia Deledda e via Demuro.
Al termine dei lavori, previsto nel pomeriggio, la distribuzione dell’acqua tornerà gradualmente alla normalità.
Abbanoa invita i cittadini a limitare i consumi nelle ore interessate dall’intervento e si scusa per gli eventuali disagi, sottolineando che si tratta di operazioni indispensabili per la sicurezza e l’efficienza del servizio idrico.