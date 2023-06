Successo sia di presenze che per musica ed eccellenze per l'edizione numero nove di Domos Abbeltas che, lo scorso fine settimana, ha riempito di visitatori le strade di Luras.

Soddisfatta l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Azzena che parla di «un’edizione da record, non solo per le presenze ma anche per il successo che ogni singola domos ha avuto».

«Durante questa edizione abbiamo avuto tanti esordi, dei graditi ritorni e altrettanto piacevoli conferme dimostratesi ineccepibili, tra le altre anche “Sa Carrera de su inu” che si è svolta in una nuova location e ha goduto della collaborazione delle nove cantine di Luras», proseguono gli amministratori.

«Un grazie di cuore va a tutti gli iscritti e partecipanti, un grazie speciale alla Pro Loco, al gruppo Folk di Luras e alla presidente Maria Paola Pirina per la collaborazione e l’impegno, al Minifolk Tamponeddu che ha esordito emozionando il pubblico presente proprio durante questa straordinaria due giorni, alla Protezione Civile Belvedere, alla Polizia Locale e ai Carabinieri per aver garantito la sicurezza, ai nostri ragazzi della Classe 87, all’Associazione Motoristica che hanno animato queste due notti con il loro Tzilleri, al coro Su Bubugnulu per aver pubblicizzato la manifestazione, ai ragazzi del Dopocresima e degli info point, alla professoressa Maria Giovanna Addis, all’artista Arianna Leoni che oltre all’esposizione ha anche effettuato una dimostrazione pratica, agli artisti locali che hanno esposto i loro quadri a Palazzo Tamponi-Perantoni, alla Confraternita del Nebiolo di Luras, all’Onav Olbia Tempio, ai gruppi Folk ospiti di Calangianus, Tempio Pausania, Bortigiadas, Trinità d’Agultu e Sant’Antonio di Gallura, alla Funky Jazz Band di Berchidda, alla banda musicale di Tempio, ai Mamuthones, a Peppino Bande, Tonino Pira e Bruno Maludrottu».

