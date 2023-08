A Luogosanto sarà un fine settimana enogastromico, conviviale ed equestre, con tre eventi consecutivi come informa il locale ufficio turistico: «Si parte dall'evento enogastronomico "Calici DiVini" di venerdì 4 agosto, si passa per il calore e la convivialità della festa rionale di San Quirico sabato 5 e si chiude in bellezza con il palio equestre in notturna "Lu Palu di la Stélla" domenica 6».

La VI edizione di "Calici DiVini" porterà cultura, condivisione e attimi di festa all'Eremo di San Trano, il sito medievale scelto come location. L'evento, organizzato da Pro Loco e Comune di Luogosanto, «sarà un'occasione per degustare i migliori vini delle cantine e delle aziende vitivinicole galluresi, in abbinamento ai piatti e alle prelibatezze del territorio».

La Festa di Santu Chilgu invece, alla 51º edizione, si aprirà sabato alle 18:30 con la Messa celebrata dal parroco, don Roberto Aversano, nella chiesa intitolata a San Quirico e con la processione in onore del santo e proseguirà alle 20:30 con la cena tradizionale seguita da musica e balli. La festa è organizzata dal Comitato rionale in collaborazione con la Pro Loco.

Evento finale domenica 6 agosto, dalle ore 20.30, al rione alto di San Paolo, per la 16ª edizione del palio equestre in notturna "Lu Palu di la Stélla" che prevede, oltre alla sfilata, anche la prova di destrezza dei cavalieri che si contendono la vittoria.

Il palio è organizzato come ogni anno dall'associazione culturale Lu Juali.

«Oltre alle immancabili degustazioni di vini e piatti tipici galluresi, quest'anno per "Calici DiVini" - ha dichiarato il sindaco Agostino Pirredda - abbiamo previsto un breve incontro tematico sul Vermentino di Gallura DOCG come strumento di promozione del territorio».

È prevista la presenza, in qualità di relatori, dell'assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, dell'assessore regionale della Cultura, Andrea Biancareddu, del presidente di Strada del Vermentino, Gavino Sanna, del coordinatore regionale di Città del Vino, Giovanni Antonio Sechi e del presidente del Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna, Fabio Albieri.

© Riproduzione riservata