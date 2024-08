Mancano ormai poche settimane alle celebrazioni della edizione numero 796 della Festa Manna di Gaddura, che per una quindicina di giorni, dal 30 agosto al 15 settembre, sarà celebrata con riti religiosi, manifestazioni, spettacoli e appuntamenti culinari. Nel frattempo si tirano le somme dello scorso fine settimana che ha visto tre eventi particolarmente frequentati da residenti e turisti ovvero Calici DiVini, la Festa di San Quirico e Lu Palu di la Stélla.

“Calici DiVini”, giunto alla 7^ edizione, ha visto la partecipazione di numerose cantine provenienti da diversi angoli della Gallura; La Festa di San Quirico, edizione numero 52, ha riunito locali e turisti in grandi e allegre bancate attorno alla chiesa del santo, con un menù rodato e apprezzatissimo a base di pasta al sugo e spezzatino con patate, innaffiato da generose quantità di vino. Abilità equestre ed emozioni hanno infine caratterizzato il 17^ Palu di La Stélla, svoltosi la scorsa domenica nel Rione San Paolo, che ha visto trionfare Marco Pittui di Codrongianus.

«Il grande successo degli eventi appena trascorsi – ha affermato il sindaco, Agostino Pirredda - dimostra la crescente capacità di attrazione turistica del paese: in molti, negli ultimi anni, hanno scelto di trascorrere l’intero weekend a Luogosanto e di partecipare alle diverse manifestazioni in programma. Questa tre giorni di eventi sta diventando un appuntamento fisso e atteso, che ha la capacità di attrarre ma anche di fidelizzare i turisti in fuga dal caos del turismo di massa e alla ricerca di esperienze e luoghi più autentici».

