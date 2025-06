«Un trekking strepitoso, che ha permesso anche quest'anno a tutti i partecipanti di riscoprire i numerosi sentieri naturalistici e religiosi che Luogosanto ha da offrire». È il commento dell'associazione culturale "Lu Juali", che, lo scorso 1 giugno, ha organizzato la quinta edizione del Trekking a Cavallo nei dintorni di "Lu Palazzu di Baldu".

«Ci siamo divertiti molto. È stata una giornata impegnativa che però ha dato i suoi risultati. Per noi come Associazione non ha prezzo vedere la gente vivere momenti di felicità e convivialità come questi di oggi», spiega la vicepresidente dell’associazione, Eleonora Demuro.

I cavalieri si erano ritrovati alle 8 del mattino presso il Campo Sportivo Luigi Lacu. Erano 45 in totale i cavalli partecipanti venuti da molte parti della Gallura ai quali se ne sono aggiunti 8 messi a disposizione di chi ne era sprovvisto. Giunti a Lu Naracheddu i cavalieri si sono soffermati presso la chiesa campestre di Nostra Signora di Loreto, Santa Maria di l'Agnuli, per proseguire poi verso quella di Santu Petru di Catrea (San Pietro in Cattedra).

Superate le località di Lu Parisi e Lu Mandroni i cavalieri sono infine giunti al Palazzo di Baldu dove sono stati accolti da un aperitivo a base di prodotti tipici offerto dall'associazione. Ripartiti i cavalieri hanno attraversato li cussogghji di Balbara e Monti Longu per poi ritornare al punto di partenza, il Campo Sportivo Luigi Lacu. Nella stessa giornata si è svolta la festa di San Trano e Nicola che ha riunito, davanti all’antica chiesetta, un migliaio di persone: Dopo la messa, pranzo offerto dal Comitato Fidali 81.

«È stato un vero onore per noi poter organizzare la Festa in onore dei Santi Nicola e Trano», ha commentato la presidente dei Fidali, Francesca Masu. «La sinergia creata poi con la Proloco e con Lu Juali è stata vincente». Ma non è finita qui. Il prossimo evento in programma per i Fidali 81 sarà "Aspettando l'estate" il 13 giugno, mentre per "Lu Juali" sarà proprio il giorno del Solstizio Estivo sabato 21 giugno con l'evento "In Sedda a Lu Statiali" (In Sella all'estate) con intrattenimento per bambini adulti e la riscoperta dei giochi antichi, band musicale, panini a polpo e polpette fritte.

