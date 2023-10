Da ieri 4 e fino a domani, venerdì 6 ottobre, Luogosanto ospita i pellegrini di "Noi Camminiamo in Sardegna", progetto regionale di valorizzazione del turismo lento, esperenziale e religioso, ideato dall'assessorato al Turismo della Sardegna.

Cuore spirituale della Gallura, Luogosanto offre ai visitatori il santuario e il Museo della Natività della Beata Vergine Maria, oltre a suggestivi percorsi tra boschi, pascoli, chiese campestri ed eremi. «È una grande vetrina promozionale per il nostro borgo inserito nel cuore della Gallura», commenta il sindaco Agostino Pirredda.

«Il turismo esperienziale è un volano economico che la nostra comunità non può trascurare. Luogosanto – continua il primo cittadino - vuole percorrere questa strada in sinergia con gli altri territori che appartengono ai diversi cammini e agli itinerari spirituali ed esperienziali. L’assessore comunale al Turismo Gian Paolo Occhioni ricorda esserci nel territorio comunale di Luogosanto ben 22 chiese campestri, tutte ristrutturate e visitabili. Stiamo investendo molto come Comune per far conoscere anche questo speciale percorso».

