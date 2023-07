“Città Mariana della Gallura” sì, ovvero luogo di fede, ma anche interessante dal punto di vista culinario, d’intrattenimento e turistico. In quest’ottica la Pro Loco di Luogosanto col patrocinio del Comune organizza per sabato 22 luglio, a partire dalle ore 19, Passizendi in Locusantu, “una magica notte bianca attorno al santuario della Gallura, con stand enogastronomici, botteghe aperte, musica, maschere tradizionali e artigiani”. Manifestazione che quest'anno giunge alla sua 14esima edizione.

Negli stand enogastronomici si potranno degustare non solo zuppa gallurese, casgiu furriatu, arrosticini, taglieri, porcetto, trippa, mazza frissa, torrone, seadas e frisgioli ma anche frittura di pesce e panini con pulpeddi, nonché vino, birra artigianale, cocktail.

Ospiti speciali saranno Urthos e Buttos di Fonni e poi il Gruppo folk Civitas Mariana di Luogosanto. Elisa Salis, Giò Murrali.

