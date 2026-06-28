Interventi di risanamento, messa in sicurezza e riqualificazione in corso, nella Scuola Secondaria di Primo Grado. Lo annuncia il sindaco Agostino Pirredda, appena rieletto per la terza volta alla guida del Comune. «L’estate è il periodo in cui si concentrano gli interventi più importanti sugli edifici scolastici, così da consentire l’esecuzione dei lavori senza interferire con le attività didattiche e farci trovare pronti per la riapertura delle scuole nel prossimo mese di settembre», spiega il primo cittadino.

Tra i cantieri in corso c’è quello della Scuola Secondaria di Primo Grado. L’edificio è interessato da un intervento di risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione. L’investimento complessivo è di 300mila euro, finanziato con risorse del Ministero e della Regione Sardegna. Le opere riguardano il completo rifacimento della copertura, necessario per eliminare in modo definitivo le infiltrazioni che negli anni hanno interessato parte della struttura. Prevista anche la sostituzione degli infissi e ulteriori lavori per migliorare sicurezza, efficienza e conservazione dell’edificio. Per consentire il rifacimento del tetto è stato necessario procedere anche allo smontaggio temporaneo dell’impianto fotovoltaico. Sarà reinstallato al termine degli interventi sulla copertura.

«Si tratta di un’opera complessa, frutto di un’attenta programmazione e di un costante lavoro di coordinamento tra impresa, direzione lavori e uffici comunali, con l’obiettivo di rispettare il cronoprogramma e consegnare alla comunità una scuola più sicura, moderna ed efficiente», aggiunge Pirredda.

© Riproduzione riservata