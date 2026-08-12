L’emergenza
12 agosto 2026 alle 15:14aggiornato il 12 agosto 2026 alle 15:14
Allarme incendio a Budoni, l’intervento dei vigili del fuocoLe fiamme in un locale adibito alla lavorazione del ferro, un malfunzionamento elettrico forse alla base del rogo
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Allarme a Budoni, nella frazione di San Pietro, per un incendio divampato in un locale adibito alla lavorazione del ferro.
Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola e della base estiva di San Teodoro. L’intervento ha permesso di estinguere rapidamente le fiamme.
Già avviate anche le operazioni di messa in sicurezza del sito.
Indagini in corso per risalire alle cause dell’innesco: non si esclude un malfunzionamento elettrico.
(Unioneonline)
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