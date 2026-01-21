Luogosanto chiude il 2025 con una popolazione in lieve ma significativo aumento. A fine anno i residenti risultano 1.858, di cui 943 uomini e 915 donne, con un incremento rispetto al 2024, quando gli abitanti erano 1.839.

Cresce anche il numero delle famiglie, passate da 830 a 852 nuclei, segnale di una comunità che, pur restando di dimensioni contenute, mostra elementi di stabilità e attrattività. I dati demografici raccontano però un saldo naturale negativo: nel corso dell’anno si sono registrate 12 nascite, 8 maschi e 4 femmine, a fronte di 24 decessi, di cui 15 uomini e 9 donne.

Particolare la distribuzione dei nuovi nati: nessuna nascita nei mesi di maggio e giugno e un caso particolare ad aprile, quando un bambino è venuto alla luce direttamente nel comune di Luogosanto, mentre negli altri mesi le nascite sono avvenute presumibilmente in strutture ospedaliere di altri centri. A sostenere la crescita complessiva è dunque soprattutto il movimento migratorio. Nel 2025 sono stati 65 gli immigrati, di cui soltanto 8 provenienti dall’estero, contro 34 persone che hanno lasciato il paese.

Un saldo positivo che compensa ampiamente il calo legato alla dinamica naturale. Numeri questi che confermano come Luogosanto continui a essere percepito come un centro vivibile, capace di attrarre nuove famiglie e residenti, probabilmente anche grazie a opportunità lavorative e a una qualità della vita ancora apprezzata. Un piccolo segnale di fiducia in un contesto, quello dei comuni sardi tanto dell’interno quanto della costa, spesso segnato da spopolamento e invecchiamento.

