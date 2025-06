C’è stata ieri, a Luogosanto, la consegna ufficiale, alle scuole del paese, dei defibrillatori semiautomatici. Un’iniziativa realizzata grazie all’impegno di due realtà associative, l’Avis Luogosanto/Aglientu e il gruppo Fidali 1979, che si sono fatte carico dell’acquisto e della donazione degli apparecchi. Sono dunque ora a disposizione della popolazione scolastica strumenti salvavita di fondamentale importanza per garantire una maggiore sicurezza per bambini, studenti, insegnanti e personale scolastico. Oltre alla consegna dei dispositivi, è previsto un corso formativo per il personale scolastico, finalizzato all’utilizzo corretto dei defibrillatori e alle pratiche base di primo soccorso. Alla cerimonia erano presenti ieri mattina, il sindaco, Agostino Pirredda ed altri amministratori comunali, le insegnanti e i rappresentanti delle due associazioni promotrici dell’iniziativa. «Come Amministrazione – ha dichiarato il sindaco Pirredda – siamo orgogliosi di sostenere e accompagnare iniziative di questo valore. Ringrazio di Sandra Pinducciu e Giuseppe Paggiolu presidenti di Avis e i Fidali 1979, per aver reso possibile questo gesto concreto di attenzione verso la nostra comunità scolastica. È un esempio virtuoso di collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni».

