Con le tre medaglie d’oro conquistate dai vini Maìa, Bèru e Nùali da Siddùra, Luogosanto è risultata prima tra le “Città del Vino” della Sardegna, titolo conquistato e certificato dopo la partecipazione della cantina gallurese al XXI “Concorso enologico internazionale Città del Vino – Wine City Challenge”. Un risultato questo che conferma la vocazione dei vini Siddùra per valorizzare il proprio territorio, puntando sulla qualità dei propri vini.

Luogosanto (foto Siddùra)

«Vedere Luogosanto al vertice della classifica delle “Città del Vino” della Sardegna è motivo di orgoglio: Siddùra cresce e con questa realtà imprenditoriale cresce anche il nostro paese come centro di produzioni vitivinicole eccellentiso», sottolinea il sindaco Agostino Pirredda. «Sono convinto che il terroir di Luogosanto, l'ambiente incontaminato, l'aria e l'acqua siano fattori determinanti per decretare l'eccellenza di un prodotto che nasce dalla terra, come è il vino. Questi riconoscimenti non riguardano solo la cantina che li riceve e Luogosanto, ma premiano l'intera Gallura e la Sardegna».

© Riproduzione riservata