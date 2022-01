Anche a Luogosanto ricompare lo spettro del Covid. Contagi in aumento ( 20 casi) e paura diffusa che possano aumentare. Tra i contagiati anche il sindaco della cittadina gallurese Agostino Pirredda.

"Il Covid mi ha raggiunto un'altra volta.- dichiara - Mi sono sottoposto a tampone e sino risultato positivo. Considerato che l'ondata pandemica è nel pieno della sua evoluzione possiamo aspettarci un aumento dei contagi".

Agostino Pirredda annuncia anche misure restrittive per la popolazione."Lunedì preparerò un'ordinanza che limiterà alle sole ore del mattino l'ingresso al cimitero.- precisa - Durante i funerali saranno consentiti un numero massimo di 15 persone. Non escludo azioni restrittive per le scuole".

