A San Pantaleo è scattato il conto alla rovescia per la “prima” di “Ogni stagione”. Domani alle 19 Marella Giovannelli presenterà in pubblico, per la prima volta dalla pubblicazione, la sua nuova raccolta di poesie, ospite de Il Giardino Segreto della stilista Laura Milan.

A dialogare con la scrittrice e giornalista olbiese ci sarà la poetessa e pittrice Giuseppina Carta, che leggerà una selezione di versi tratti dal volume uscito il 21 giugno e caratterizzato da 80 componimenti divisi in quattro sezioni. Come le stagioni dell’anno e della vita.

Insieme a loro e alla padrona di casa, Laura Milan, che ha voluto fortemente ospitare l’evento nel cuore di San Pantaleo, Valentina Porcu: l’autrice delle illustrazioni del libro esporrà nell’occasione i dipinti originali scelti per simboleggiare le quattro fasi della vita, che ispirano il titolo della raccolta di Giovannelli.

