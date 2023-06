Iniziano domani, sabato 24 giugno, una serie di eventi estivi, “Lu statiali in Locusantu”, che culmineranno, dal 30 agosto al 15 settembre, con la 795esima edizione della “Festa Manna di Gaddura”, che vede in prima fila i Fidali '79 e che sarà ricca, come sempre, di eventi religiosi, culturali, musicali e d’intrattenimento.

Da qui ad agosto, tuttavia, l’estate “locusantesa” prevede una serie di appuntamenti (coordinati dalla Pro Loco e patrocinati dal Comune), che non mancheranno di offrire, ai residenti ed ai turisti, interessanti momenti di “feste, folklore, tradizioni, nel cuore della Gallura”. E se domani si parte giustappunto con la Festa di li Fidali, cena dedicata ai comitati della Festa Manna di Gaddura, dal 1950 ad oggi, non mancheranno, dal 14 luglio, il “Torneo di Tennis Città di Luogosanto” come la “Notte Bianca passizendi in Locusantu” il 22 luglio; e nemmeno il “Carnevale estivo”, sfilata in maschera per le vie del paese, il 26 agosto.

Tra arrostite, cene terra/mare e degustazioni di vini, ci sarà posto, tra l’altro, per “Lu palu di la stella”, palio equestre notturno il 6 agosto, per il “Time in Jazz” il 10 dello stesso mese, al Palazzo di Baldu come, nella stessa location, il 3 settembre per “Aspettando Isole che Parlano”, anteprima della XXVII edizione del noto festival internazionale.

© Riproduzione riservata