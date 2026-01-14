Sono attese decine di migliaia di persone a Tempio per l’edizione 2026 di Lu Carrasciali. Oggi il sindaco di Tempio, Gianni Addis, l’assessora Elizabeth Vargiu e gli organizzatori della Sei Giorni hanno presentato la manifestazione. Le sfilate saranno cinque, una in più rispetto al passato, dal 12 al 17 febbraio. I “carrascialai” lavorano per dare forma alle maschere che saranno protagoniste della festa , oltre a Re Giorgio e Mannena, si lavora per la realizzazione di dieci carri a concorso, compresi quelli dei gruppi di Aggius e Badesi.

Quest'anno la novità più importante è dedicata alle maschere estemporanee. Sabato 14 febbraio, per la prima volta, è prevista una sfilata dedicata proprio a loro. In quell'occasione il percorso devierà per piazza Gallura.

La presentazione del carnevale a Tempio (foto Busia)

Le sfilate saranno quindi cinque: la prima il 12 febbraio, giovedì grasso, con l'ingresso in città di Sua Maestà Re Giorgio, la seconda sabato 14 dedicata alle maschere estemporanee, la terza domenica 15 con il matrimonio fra Re Giorgio e la sua promessa sposa Mannena, la quarta lunedì 16 febbraio dedicata ai bambini. Gran finale, martedì 17 febbraio con processo e condanna al rogo del sovrano della Sei Giorni. Si parla di circa quattromila figuranti.

Nel corso della Sei giorni, Tempio si vestirà a festa; ogni angolo del centro storico sarà dedicato a Lu Carrasciali. Balconi, terrazze, portoni, finestre, piazze e vetrine, accoglieranno gigantografie, poster, fotografie, cartonati, figure in cartapesta e costumi di ieri, le parole d’ordine sono " Lu Carasciali si vive, non si guarda!".

Lu Carrasciali Timpiesu è organizzato da: Associazione Carrasciali, Associazione Carrascialai Timpiesu, Pro Loco Tempio, Fondazione Bernardo De Muro, sotto l'egida del Comune di Tempio Pausania, assessorato al Turismo e spettacolo.

Costo del carnevale tempiese, 320mila euro.

