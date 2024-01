Il Comune di Loiri Porto San Paolo è ancora più smart e vicino ai suoi cittadini. Dopo Instagram, Facebook e Telegram, l’amministrazione gallurese sbarca su WhatsApp con un nuovo canale istituzionale di messaggistica che permetterà di inviare le comunicazioni in modo più immediato e ad un numero maggiore di utenti. Da oggi tutte le informazioni su eventi, scadenze, bandi, bollettini meteo, emergenze, modifiche alla viabilità, concorsi e altre notizie utili alla cittadinanza, saranno a portata di clic grazie ad un vero e proprio sportello virtuale che sarà gestito direttamente dall’ufficio del Sindaco.

«Un modo smart e veloce per essere sempre aggiornati sull’attività dell’amministrazione e sulle iniziative rivolte a cittadini e turisti in modo da accorciare ancor di più la distanza tra l’ente comunale, i cittadini e i turisti», commenta il primo cittadino, Francesco Lai, che con questa iniziativa ha colto l’occasione per potenziare la comunicazione e raggiungere anche quella parte di utenti che non è attiva sui social, quindi una platea più ampia. Per il Comune costiero la vicinanza alle istituzioni passa anche attraverso una collaborazione attiva da parte dei cittadini, grazie alla recente istituzione del numero vede 800 510 315 per le segnalazione di guasti all’illuminazione pubblica.

Frutto della collaborazione tra il Comune e la società Engie sul servizio energia e gestione e manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica, il nuovo contatto telefonico è usufruibile da tutta la popolazione, sia da telefono fisso che mobile, per segnalare guasti e criticità che riguardano l’illuminazione pubblica come lampioni spenti, pali pericolanti, cavi elettrici pericolosi, quadri elettrici aperti o rumorosi. Il servizio è gratuito e attivo tutti i giorni 24 ore su 24 e contribuirà a mantenere in piena efficienza l'impianto di illuminazione del paese grazie all’immediata comunicazione sui malfunzionamenti. In questo modo i cittadini collaborano con la pubblica amministrazione, rendendo più funzionale e tempestivo il servizio di intervento e manutenzione degli impianti.

