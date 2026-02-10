Cultura e gioco: ad Arzachena un viaggio nel passato per bambini al Museo LabenurI bambini saranno accompagnati da curiosi personaggi che “abitano” il museo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si svolgerà domani, mercoledì 11 febbraio, al Museo Labenur di Arzachena l’evento “Strani incontri al Museo Labenur”, iniziativa dedicata ai bambini promossa dall’associazione Manialia e patrocinata dal Comune di Arzachena.
L’appuntamento è ospitato nella sede del museo, all’interno della vecchia stazione dei treni sulla strada per Bassacutena, e propone una visita guidata raccontata, pensata per coinvolgere i più piccoli attraverso il gioco e la narrazione.
I bambini saranno accompagnati da curiosi personaggi che “abitano” il museo: Gavino, Alma e Assuntedda guideranno alla scoperta delle tradizioni e del passato più recente, mentre Nor e Ulin condurranno i partecipanti nell’affascinante età nuragica.
Un percorso educativo e divertente che permette di avvicinarsi alla storia locale in modo semplice e partecipato, sotto la regia di Sonia Pala e del suo team. L’iniziativa rientra nel progetto “Arzachena: famiglie in gioco”, promosso dal delegato ai Servizi Sociali e alla Protezione Civile Alessandro Careddu, con l’obiettivo di favorire momenti di condivisione e crescita culturale per famiglie e bambini.
L’associazione Manialia, attiva da poco più di un anno, opera nel campo della promozione culturale e didattica con particolare attenzione all’inclusione e alla partecipazione. Il nome, Manialia, richiama l’antica tradizione gallurese, la consuetudine degli stazzi di "darsi una mano". Ed è questo l'animo dell’ associazione, fare rete, collaborare e interagire con altre istituzioni e associazioni, con uno scambio reciproco di competenze e informazioni per promuovere la cultura a 360°.