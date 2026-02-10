Si svolgerà domani, mercoledì 11 febbraio, al Museo Labenur di Arzachena l’evento “Strani incontri al Museo Labenur”, iniziativa dedicata ai bambini promossa dall’associazione Manialia e patrocinata dal Comune di Arzachena.

L’appuntamento è ospitato nella sede del museo, all’interno della vecchia stazione dei treni sulla strada per Bassacutena, e propone una visita guidata raccontata, pensata per coinvolgere i più piccoli attraverso il gioco e la narrazione.

I bambini saranno accompagnati da curiosi personaggi che “abitano” il museo: Gavino, Alma e Assuntedda guideranno alla scoperta delle tradizioni e del passato più recente, mentre Nor e Ulin condurranno i partecipanti nell’affascinante età nuragica.

Un percorso educativo e divertente che permette di avvicinarsi alla storia locale in modo semplice e partecipato, sotto la regia di Sonia Pala e del suo team. L’iniziativa rientra nel progetto “Arzachena: famiglie in gioco”, promosso dal delegato ai Servizi Sociali e alla Protezione Civile Alessandro Careddu, con l’obiettivo di favorire momenti di condivisione e crescita culturale per famiglie e bambini.

L’associazione Manialia, attiva da poco più di un anno, opera nel campo della promozione culturale e didattica con particolare attenzione all’inclusione e alla partecipazione. Il nome, Manialia, richiama l’antica tradizione gallurese, la consuetudine degli stazzi di "darsi una mano". Ed è questo l'animo dell’ associazione, fare rete, collaborare e interagire con altre istituzioni e associazioni, con uno scambio reciproco di competenze e informazioni per promuovere la cultura a 360°.

