La Maddalena, perseguita una donna e la figlia disabile: condannato a 16 mesiImputato un uomo di 82 anni che avrebbe ripetutamente minacciato le sue vicine di casa
Un pensionato di 82 anni è stato condannato dalla gup di Tempio, Federica Di Stefano, a 16 mesi di reclusione per una serie di gravi episodi avvenuti a La Maddalena.
L’anziano, secondo il pm Alessandro Bosco, ha perseguitato a lungo una vicina di casa e la figlia della donna, una ragazza con gravi disabilità.
Stando agli atti delle indagini, il pensionato avrebbe tentato di investire le vittime e avrebbe minacciato ripetutamente di bruciare la loro abitazione.
In una occasione avrebbe anche detto che avrebbe lanciato dell’acido contro le due donne.
Le presunte vittime si sono costituite parte civile ed erano assistite dall’avvocato Nino Vargiu.