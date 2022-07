Un locale sul litorale di La Maddalena sanzionato dalla Guardia costiera per occupazione abusiva di un’ampia porzione di pubblico demanio sul litorale.

Nel corso di un controllo mirato, gli uomini della Capitaneria hanno accertato che il titolare aveva collocato cuscini e altri accessori “utili per ampliare la propria attività di somministrazione di alimenti e bevande alla clientela”.

Gli arredi sono così stati sequestrati, mentre al locale in questione è stata applicata una multa di 1.032 euro.

“L’attività svolta ha consentito di restituire alla fruizione della Collettività un’area demaniale marittima vasta e molto apprezzata, per la sua bellezza e la sua posizione, che era stata impropriamente occupata per scopi commerciali e pertanto sottratta al libero uso dei cittadini e dei turisti”, spiega il Comandante della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di La Maddalena, Renato Signorini, aggiungendo che “tutti gli Operatori commerciali sono tenuti a svolgere le proprie attività lavorative operando sempre nel rispetto delle norme vigenti in materia di corretto utilizzo del pubblico demanio marittimo”.

