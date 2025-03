È la prima sezione ufficialmente costituita in Gallura, quella del circolo di Sinistra Italiana, che mercoledì scorso è stato intitolato “Piazza Rossa”, nome col quale è ancora conosciuta la centralissima Piazza Garibaldi, in occasione dell’incontro avvenuto alla presenza dei rappresentanti della federazione gallurese Franco Dore e Simonetta Melis, insieme al segretario provinciale Giuseppe Melis. A breve, in forma il segretario della sezione isolana, Giorgio Pirina, verranno costituiti i circoli di Calangianus, di Tempio e di Olbia. Giorgio Pirina che ha espresso «grande soddisfazione per un'iniziativa politica che si propone di riportare i temi dell'uguaglianza, dei diritti e della solidarietà, al centro del dibattito isolano». La relazione programmatica presentata durante l’incontro ha fatto esplicito riferimento al documento approvato nell’ultima assemblea federale, sottolineando l’impegno del partito a promuovere politiche progressiste, inclusive e che sappiano interpretare l'epoca attuale. Particolare attenzione è stata dedicata al tema della centralità dei territori, con l’obiettivo di riavvicinare la politica ai cittadini. I circoli, come "Piazza Rossa", sono stati definiti presidi democratici fondamentali per garantire partecipazione e rappresentanza.

«La nascita del circolo maddalenino - ha commentato il segretario federale - rappresenta un passo significativo per Sinistra Italiana, che mira a radicare la propria presenza in Gallura per costruire un dialogo diretto con le comunità locali».

