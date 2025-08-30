Domenica 31 agosto, dalle 18 alle 20, a Nido D’Aquila, “mentre il sole si appresta a tramontare e la spiaggia si svuota delle voci e degli ombrelloni”, in compagnia di Sportisola appuntamento con il 12° evento dei “Cammini tra le Isole”: “non solo corsa, passeggiate, nuoto o trekking, ma anche rilassamento, cura dell’anima ed introspezione, con la conduzione della Mentalist Coach Giorgia Edvige Garrone”.

Un appuntamento diverso dunque quello di domani domenica, organizzato da Sportisola, associazione presieduta da Marta D’Amico, orientata normalmente su passeggiate e trekking, le isole dell’arcipelago della Maddalena e la Gallura. Sportisola consiglia abbigliamento sportivo, costume, asciugamano ed una riserva idrica di almeno 1 litro di acqua. La partecipazione è libera e gratuita. Contatti Marta 3477284654 Giorgia: 347 7114492 - Mail giorgiagarrone@gmail.com - info@sportisola.it - camminitraleisole@gmail.com

La manifestazione organizzata da Sportisola rientra ne “I Cammini tra le Isole”, una serie di appuntamenti gratuiti calendarizzati da febbraio a dicembre che si svolgeranno per tutto il 2025, patrocinati da Asi Sardegna e dal Comune di La Maddalena nell’ambito del progetto “La Maddalena 2025 – Isola Europea dello Sport”, coordinato dall’Amministrazione comunale.

© Riproduzione riservata