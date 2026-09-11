È ripartito l’incendio che ieri ha devastato l'isolotto di Santa Maria, nell’arcipelago protetto di La Maddalena.

Dalle prime luci dell’alba il Corpo Forestale aveva iniziato le operazioni di bonifica del rogo che si pensava spento, con il supporto dell'elicottero Superpuma della base di Fenosu e di due elicotteri leggeri decollati da Anela e Farcana.

Ma nelle ore successive le fiamme sono tornate divampare e per contrastarle è stato necessario l’invio di due Canadair decollati dalla base di Olbia.

(Unioneonline)

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