Santa Teresa Gallura rafforza il suo ruolo di porta d’accesso alla Sardegna con un investimento da oltre 1,3 milioni di euro destinato a ridisegnare e migliorare le aree a ridosso del porto. È stato firmato oggi a Cagliari il Protocollo d’Intesa tra il Comune e l’assessorato regionale al Turismo per l’attuazione del progetto strategico “Le Porte della Sardegna”.

Le risorse assegnate finanzieranno, nell’arco dei prossimi quattro anni, una serie di opere di riqualificazione urbana e paesaggistica nelle zone esterne al sedime portuale. L’obiettivo è intervenire sull’accoglienza, sulla sicurezza e sulla qualità degli spazi pubblici, rafforzando al tempo stesso l’immagine turistica del centro gallurese. Il programma interessa sei aree. In via Ungaretti sono previsti verde pubblico, illuminazione, recupero della scalinata verso il porto e nuova segnaletica multilingue. In via Montànea l’accesso al tunnel sarà rivestito in granito locale e dotato di un maxischermo informativo. In via del Porto saranno sistemati carreggiata, marciapiedi e flussi di traffico. Una nuova rotatoria è prevista in via Pertini, dove il tunnel sarà trasformato in una “Galleria dell’Arte” con murales dedicati al mare e alle tradizioni locali. Interventi anche in via La Marina e nel tratto comunale di via Pertini, tra parcheggi, illuminazione e sicurezza pedonale.

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