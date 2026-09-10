Dopo l’anteprima del 25 agosto, impreziosita dall’incontro col professor Silvio Garattini, tra i più autorevoli farmacologi e oncologi italiani, la Longevity Weeks Costa Smeralda è pronta ad animare Porto Cervo.

Il calendario degli eventi della manifestazione promossa dal Consorzio Costa Smeralda, in programma dal 25 settembre all’11 ottobre, è fitto di appuntamenti, tra i quali spiccano i Medical Talks sulla medicina di prevenzione e la ricerca clinica, affidati al professor Antonio Desogus, e la 5ª edizione del Longevity Fest Costa Smeralda, ideato e diretto da Pietro Mereu e di scena il 3 e 4 ottobre: nell’occasione il celebre fotografo Steve McCurry riceverà il premio Longevity Award Costa Smeralda.

Gli eventi sono tantissimi: previste competizioni sportive di ogni tipo aperte al pubblico, secondo il piano orchestrato dallo sport project Manager Sandro Salerno, incontri divulgativi con una serie di approfondimenti con esperti da tutto il mondo e l’appuntamento del 7 ottobre dedicato al rapporto tra investimenti e longevità, per riflettere su come l’economia del benessere possa diventare un motore di qualificazione dei sistemi territoriali italiani. Dunque Slow Food Gallura, che il 10 ottobre intratterrà il pubblico con momenti di condivisione e degustazione dedicati alla relazione tra alimentazione e lunga vita.

Sviluppato in sinergia con Smeralda Holding, il nuovo format del Longevity Weeks Costa Smeralda rappresenta un tassello della strategia volta ad ampliare la stagionalità della destinazione, trasformando i mesi di settembre e ottobre in un periodo di forte attrattività.

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