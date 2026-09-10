“L’accesso all’arenile di Rena Bianca sarà interdetto per due giornate, il 15 e il 16 settembre, al fine di consentire il passaggio dei mezzi necessari all’apertura del cantiere per i lavori di ripristino del cavo elettrico SACOI gestito da Terna, infrastruttura che collega la Sardegna, la Corsica e la penisola italiana”. A scriverlo è stata sul sito istituzionale del Comune di Santa Teresa Gallura, la sindaca Nadia Matta.

“Si tratta – spiega – di un intervento obbligatorio su un’opera di interesse nazionale che ha subito un guasto”. Trattandosi di zona tutelata, alla richiesta di intervento da partre della società, il Comune ha convolto l’Area Marina Protetta, e, al diniego, la società si è rivolta al prefetto; richiesta la Vas con una serie di prescrizioni, c’è stato il ricorso al Tar del Lazio, informa la sindaca. “Dopo la sentenza, si è aperta la possibilità di un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato. Per evitare un ulteriore allungamento dei tempi, ho proposto – ha scritto Nadia Matta - di concentrare i lavori tra il 15 e il 20 settembre. La proposta è stata accolta”. L’Ufficio Tecnico prosegue la sindaca, ha quindi dato piena esecuzione alla sentenza, riesaminando l’istanza e subordinando il parere favorevole a una serie di condizioni precise. L'Amministrazione comunale ritiene , in questa vicenda, di aver agito, per “tutelare ambientalmente la spiaggia di Rena Bianca attraverso prescrizioni puntuali e garanzie concrete di ripristino; Salvaguardare la stagione turistica e l’immagine del territorio, evitando che i lavori compromettono la fruibilità della spiaggia nei mesi di maggiore affluenza; Non ostacolare il ripristino di un’infrastruttura energetica di interesse nazionale, rispettando gli obblighi di legge”. La sindaca chiede infine ai cittadini e agli operatori turistici “comprensione per il disagio di queste giornate. L’intervento è stato ridotto al minimo indispensabile e sarà eseguito sotto il controllo delle prescrizioni imposte”. La spiaggia sarà dunque interdetta all’accesso nelle giornate del 15 e 16 settembre, mentre dal 17 sarà fruibile solo il lato destro (est) dell’arenile, in quanto nella restante parte sarà collocato il cantiere.





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