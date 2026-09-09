Si chiama Arcangelo, le sue forme sinuose e affilate evocano una fiamma danzante, segno di forza, rinascita e passione: alta 3,60 metri, di inossidabile e pregiato acciaio marino, da oggi svetta davanti alla facciata laterale del municipio di Olbia. Realizzata dall'artista lombardo, Gianpi Manzoni, eclettico designer d'interni che dagli anni Novanta esprime la sua ricerca espressiva nella lavorazione dell'acciaio perché “materia di resilienza eterna”, l’opera è una creazione imponente, plasmata da rigoroso tecnicismo. Inserite in spazi pubblici e privati, alcune delle sculture di Gianpi Manzoni sono state ospitate anche a Porto Cervo e a Porto Rotondo e una accoglie i passeggeri che transitano nell'aviazione generale dell'aeroporto Costa Smeralda. Oggi pomeriggio, a presentare la scultura, che sarà visibile per un anno e poi sarà sostituita da una nuova, insieme all'autore, il sindaco, Settimo Nizzi.

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