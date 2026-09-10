Parte oggi a Santa Teresa Gallura, al Cinema Arena Odeon, la VI edizione della rassegna “Venti d’Essai”, dedicata al cinema d’autore sardo e internazionale. Dal 10 al 17 settembre sono in programma nove film di registi e registe provenienti da Sardegna, Germania, Taiwan, Francia, USA, Gran Bretagna e Spagna, premiati nei principali festival nazionali e internazionali. Le proiezioni iniziano alle 21 con ingresso libero.

Organizzata dall’associazione Dietro le Quinte con la direzione artistica di Alberto Pisu, la rassegna si articola in due sezioni. “Sardegna” propone alcune delle opere più interessanti della cinematografia isolana contemporanea, tra temi sociali e civili, identità, territorio e memoria. La sezione “Internazionale” attraversa invece storie e sensibilità diverse, affrontando guerra, legami familiari, lavoro, scelte personali, parità e diritti delle donne. Alle proiezioni si affiancheranno incontri con registi e registe, conversazioni con il pubblico e iniziative dedicate alla scoperta del territorio, tra degustazioni e visite ai siti storici.

La rassegna si apre giovedì 10 settembre con il documentario “Nella colonia penale” (Italia, 2024, 82’), diretto da Gaetano Crivaro, Silvia Perra, Ferruccio Goia e Alberto Diana, sulle ultime colonie penali d’Europa, tra cui Isili, Mamone e Is Arenas in Sardegna. In sala sarà presente il regista Gaetano Crivaro. Domani, 11 settembre, “Abele”, Italia 2025, 77’, di Fabian Volti. Un viaggio tra Sardegna e Palestina, che racconta il pastoralismo contemporaneo in due territori che, seppur geograficamente distanti, sono accomunati dalla storia millenaria della cultura pastorale e dalle sue forme di resistenza di fronte alle contraddizioni geopolitiche del presente. “Venti d’Essai” prosegue poi fino al 17 settembre con altre proiezioni.

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