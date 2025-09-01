Cambio in Consiglio comunale a La Maddalena: al posto di Rosanna Giudice, nominata presidente del Parco nazionale e dimessasi qualche giorno fa, è entrato Francesco Vittiello, primo dei non eletti della lista a suo tempo capeggiata dalla Giudice.

Insediatosi, Vittiello ha annunciato, a voce e per iscritto, la nascita di un nuovo gruppo di opposizione, “Maddalena Civica”, da lui composto insieme ai colleghi d'opposizione, Giovanni Manconi e Stefano Cossu, con lo stesso Vittiello con il ruolo di capogruppo.

Nel suo intervento Vittiello, in qualità di capogruppo, ha chiesto al sindaco, Fabio Lai, che si prenda atto della nuova costituzione e che si provveda “alla nuova composizione delle Commissioni consiliari, al fine di dare adeguata rappresentanza al gruppo costituito ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale”. Ha chiesto inoltre al sindaco la trasmissione in streaming delle sedute consiliari.

Ricomposto il Consiglio col nuovo consigliere, la seduta è poi proseguita con il question time, caratterizzato da numerosi interventi e da momenti di tensione, in particolare tra l’assessora e vicesindaca ai Lavori pubblici, Federica Porcu, e il consigliere d’opposizione Stefano Cossu.

In chiusura, è stato approvato il nuovo Regolamento per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, illustrato dal capogruppo di maggioranza, Luca Falchi. Favorevole la maggioranza stessa e la consigliera Salvati; Astenuta l’opposizione.

