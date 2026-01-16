Venerdì 6 febbraio, alle ore 11, presso la Scuola Sottufficiali di La Maddalena, 279 Volontari in Ferma Iniziale della Marina Militare presteranno giuramento di fedeltà alla Repubblica, al termine delle prime settimane di un intenso percorso formativo iniziato a dicembre dello scorso anno.

I giovani militari appartengono all’11° Corso VFI, III incorporamento 2025, denominato “Milone”, e rappresentano un articolato bacino di professionalità: 204 della categoria Np e 75 della categoria CEMM, con qualifiche da nocchiere e tecnico di macchina, oltre alle specialità SDI e MCM. Il corso, che terminerà il 22 febbraio, prevede otto settimane di formazione di base comune, seguite da moduli specialistici per i diversi ruoli operativi: dalla sicurezza marittima alle attività di macchina, dalla navigazione ai servizi di istituto.

Un addestramento che unisce preparazione tecnica, disciplina e formazione etico-militare. Il motto scelto dai frequentatori, “Fortis cadere, cedere non potest” – “il forte può cadere, ma non può cedere” – sintetizza lo spirito del corso e richiama la figura dell’eroe greco Milone, simbolo di forza, costanza e capacità di rialzarsi dopo le difficoltà.

La cerimonia di giuramento rappresenterà non solo un momento solenne per i giovani volontari, provenienti da tutta Italia, e per i loro familiari che, si prevede, giungeranno numerosi per la cerimonia, ma anche il primo passo ufficiale di una nuova generazione di marinai e marinaie, pronti a servire il Paese in mare e a terra.

