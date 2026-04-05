La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di La Maddalena è stata inviata dalla Sala Operativa di Sassari in località i Colmi per la ricerca di una giovane coppia tedesca, rimasta bloccata tra i sentieri sotto il belvedere.

Non trovando più la strada del rientro i due hanno chiamato i soccorsi intorno alle 19 e dopo circa due ore di ricerca tra sentieri impervi sono stati trovati e portati in salvo.

Per entrambi solo tanta paura ma nessuna seria conseguenza.

(Unioneonline)

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