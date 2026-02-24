Con la stipula della convenzione, che reca le firme del sindaco Fabio Lai e del presidente Simone Sotgiu, il Comune di La Maddalena ha ceduto alla locale sezione Avis, in comodato d’uso gratuito, un ampio locale al pianterreno, composto da tre stanze più servizi. Il locale è destinato ad accogliere un punto fisso per i prelievi di sangue. È intitolato a Dario Annunziata, giovane, dinamico e indimenticato presidente della sezione isolana, prematuramente scomparso, che a suo tempo avviò le pratiche per realizzare questo progetto.

La sezione Avis di La Maddalena raccoglie da decenni ingenti quantitativi di sangue. Importante è la collaborazione con la Marina Militare. «La convenzione con l’AVIS consentirà, per la prima volta dalla sua fondazione, di avere una sede stabile e un punto fisso per effettuare i prelievi del sangue nella nostra città», ha dichiarato il sindaco. «Un traguardo storico che permetterà di raccogliere più sangue, di rafforzare concretamente la cultura della donazione e, soprattutto, di salvare più vite».

Per quest’anno il presidente Simone Sotgiu intende superare le circa 900 sacche di sangue raccolte nel 2025, puntando al traguardo delle 1.000 sacche nel 2026. A tal fine sono state organizzate 24 raccolte di sangue, alle quali si aggiungeranno una decina presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare, per un totale di 34. La Maddalena è il secondo Comune in Gallura per raccolta di sangue, preceduto soltanto da Olbia, che però conta oltre 60.000 abitanti, contro gli 11.000 della comunità isolana.

