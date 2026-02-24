Arzachena, attivato l’Info Point a Baja SardiniaAffidamento a Geseco fino al 2028
A tre anni dalla delibera del Consiglio comunale del 19 dicembre 2022, arriva ora l’atto attuativo: la Giunta dà il via libera all’affidamento alla municipalizzata Geseco del «Servizio di Informazione Turistica», prevedendo l’attivazione di un Info Point anche nel borgo di Baja Sardinia durante la stagione estiva per le annualità 2026, 2027 e 2028.
«La scelta - si legge nella delibera - mira a garantire coerenza e omogeneità nella qualità del servizio offerto, facilitandone la gestione operativa e assicurando un servizio uniforme, capace di rispondere efficacemente alle esigenze dei visitatori in tutte le aree di principale interesse del nostro Comune». Con lo stesso provvedimento viene demandata al dirigente del Settore n. 5 la predisposizione degli atti inerenti e conseguenti.
L’affidamento in house providing dei servizi del Settore 5 alla Geseco, società municipalizzata del Comune di Arzachena, era stato disposto – per 10 anni - già con la delibera consiliare del dicembre 2022; solo ora, però, si procede con la gestione stagionale del servizio a Baja Sardinia. La Geseco è stata costituita nell’agosto 2004 dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Ragnedda, recentemente scomparso.