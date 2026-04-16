Un’iniziativa senza precedenti nel dopoguerra: il Comune di La Maddalena, insieme alla parrocchia, organizza un grande concerto in onore dei militari giuranti e delle loro famiglie. L’appuntamento è per giovedì 23 aprile nella chiesa parrocchiale, dove si esibirà la banda cittadina San Domenico Savio, in un evento che sottolinea il forte legame civile, religioso e istituzionale tra la comunità maddalenina e la Marina Militare.

Al termine del concerto, la stessa banda suonerà la tradizionale «ritirata», accompagnando militari e familiari fino al cancello d’ingresso della caserma. Qui, il giorno dopo, venerdì 24 aprile, alle ore 11.00, nel piazzale Avegno della Scuola Sottufficiali, giureranno fedeltà alla Repubblica 241 allievi (oltre 1/3 donne) del 12° corso Volontari in Ferma Iniziale (VFI). A solennizzare la manifestazione sarà presente la Fanfara della Brigata Sassari. La cerimonia, è scritto in un comunicato, «rappresenta il culmine di un intenso percorso formativo di base, della durata di otto settimane. Dopo il giuramento, gli allievi proseguiranno con moduli di formazione specifici, che si focalizzeranno sulle competenze richieste per le diverse categorie di appartenenza».

La cerimonia di giuramento si prevede farà giungere a La Maddalena oltre 1000 persone, tra genitori, fratelli, sorelle, fidanzati, fidanzate e parenti vari, per assistere al primo passo, all’inizio della carriera militare dei loro giovani congiunti.

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