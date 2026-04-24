Cerimonia di giuramento, questa mattina, alla Scuola Sottufficiali della Marina Militare di La Maddalena, per 241 volontari in ferma iniziale. L’atto solenne conclude la prima fase del percorso formativo avviato nelle scorse settimane sull’isola. All’evento hanno assistito circa 1.200 familiari, arrivati da diverse regioni italiane per condividere uno dei momenti più significativi della vita militare dei loro congiunti. Per il Comune di La Maddalena era presente la vicesindaca Federica Porcu; per Palau il delegato Dario Campesi.

Dopo la lettura della formula da parte del comandante della scuola, capitano di vascello Francesco Maffiola, i volontari hanno urlato il giuramento collettivo. A seguire, l’esecuzione dell’inno nazionale da parte della fanfara della Brigata Sassari. Il corso, della durata di otto settimane, rappresenta il modulo iniziale dell’addestramento. I volontari proseguiranno ora con attività di formazione specifica, differenziate in base agli incarichi che saranno loro assegnati. Al termine della cerimonia, i giovani militari hanno potuto incontrare i familiari. L’appuntamento rientra tra quelli programmati più volte nel corso dell’anno nella sede maddalenina, punto di riferimento per la formazione di base del personale della Marina. Prossimamente arriveranno a La Maddalena oltre 400 nuovi volontari corsisti, che giureranno nel mese di giugno.

Lo storico legame tra la comunità civile maddalenina e la Marina Militare è stato confermato anche dal concerto organizzato dall’Amministrazione comunale con la banda musicale San Domenico Savio, ieri sera nella chiesa di Santa Maria Maddalena, e dalla tradizionale “ritirata” verso la caserma, aperta dalla stessa banda cittadina.

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