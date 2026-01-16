Il Comune di La Maddalena avvia la macchina della prevenzione sanitaria per questo 2026. Con un avviso pubblico appena diffuso, l’Amministrazione comunale cerca operatori economici interessati ad aggiudicarsi il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione su tutto il territorio urbano.

Un intervento strutturato e capillare che, nelle intenzioni dell’ente, dovrà garantire strade, edifici pubblici e aree sensibili più sicure contro blatte, zanzare, pulci, zecche e roditori. Il piano prevede sette cicli di disinfestazione notturna, da aprile a ottobre, nelle principali vie cittadine e nelle condutture fognarie, oltre a quindici interventi urgenti da effettuare entro 24 ore dalla segnalazione dell’Ufficio Ambiente.

A completare il pacchetto, l’installazione di dieci dispositivi elettronici per la derattizzazione ecologica, attivi dal primo aprile al 31 dicembre 2026, con monitoraggi quindicinali e report mensili sulle catture. L’appalto ha un valore complessivo di poco meno di 18 mila euro, Iva compresa. Alle imprese è richiesta esperienza specifica nel settore, copertura assicurativa fino a un milione di euro e l’impiego di prodotti registrati come presidi medico-chirurgici, preferibilmente a basso impatto ambientale. Particolare attenzione sarà riservata anche all’informazione dei cittadini: prima di ogni intervento il Comune comunicherà date, strade coinvolte e precauzioni da adottare. In caso di inadempienze sono previste penali fino a mille euro e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

