Sono passati diversi anni da quando è andato in pensione il comandante Bruno Useli, poi sostituito dal comandante Roberto Poggi, successivamente trasferitosi al comando della Polizia Locale di Golfo Aranci. Da allora la sede del comando della Polizia Locale di La Maddalena è rimasta vacante, ricoperta temporaneamente da 2 comandanti continentali, l’ultimo dei quali ha lasciato poche settimane fa. E per una cittadina di poco più di 10.000 residenti, che quadruplica uno durante l’estate, questo fatto ha delle conseguenze notevoli, come si può immaginare. Pertanto l’Amministrazione comunale, lo scorso 3 marzo, ha pubblicato un avviso per manifestazione di interesse per la copertura di 1 posto vacante, profilo professionale di specialista vigilanza, area dei funzionari e dell'elevate qualificazioni, Ccnl personale comparto funzioni locali, mansioni, comandante corpo di Polizia Locale. Tale procedura non costituisce pubblico concorso, atteso che l’istituto del comando non si configura quale tipologia di assunzione di personale.

Chi fosse interessato a partecipare alla predetta procedura potrà inviare la propria candidatura previa registrazione al Portale Unico del Reclutamento all’indirizzo web www.InPA.gov.it entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul medesimo Portale. La procedura di invio delle domande sarà chiusa alle ore 10:30 del 14 marzo 2025.

La decorrenza del comando resta subordinata alla conclusione di specifico accordo con l’amministrazione di appartenenza. La durata dell’incarico è fissata al 30/06/2025, eventualmente prorogabile.

© Riproduzione riservata