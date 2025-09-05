Si è svolta questa mattina a La Maddalena, nel “Piazzale 22 Luglio 1865”, la solenne cerimonia di cambio di comando del Compartimento Marittimo – Capitaneria di Porto – Guardia Costiera.

Il Capitano di Fregata Emiliano Santocchini ha ceduto il comando al pari grado Vittorio Vanacore, alla presenza del Direttore Marittimo di Olbia, Capitano di Vascello Gianluca D’Agostino.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità civili e militari, tra cui il Capitano di Vascello Francesco Maffiola, comandante del Presidio della Marina Militare di La Maddalena e della Scuola Sottufficiali, la Prefetta di Sassari Grazia La Fauci e il Vicepresidente della Regione Sardegna, Giuseppe Meloni.

Presenti anche i sindaci di La Maddalena, Fabio Lai, e di Palau, Franco Manna, nonché i vicesindaci di Arzachena, Alessandro Malu, e di Santa Teresa Gallura, Nello Mura.

Un incarico di grande responsabilità attende il nuovo comandante, che avrà competenza su quattro comuni – tra cui Santa Teresa Gallura, porto internazionale – oltre a dover gestire un Parco Nazionale, un’Area Marina Protetta e il centro VTS (Vessel Traffic Service) di Guardia Vecchia, snodo cruciale per il controllo del traffico marittimo nelle Bocche di Bonifacio.

L’estate porta inoltre un’intensificazione dell’attività marittima e turistica lungo la costa nord-orientale della Gallura, rendendo il ruolo ancora più impegnativo. Il Comandante Vanacore avrà alle proprie dipendenze oltre 100 militari, tra donne e uomini.

Nel suo intervento, il Direttore Marittimo D’Agostino ha ringraziato il Comandante Santocchini per il prezioso lavoro svolto negli ultimi due anni, elogiandone l’impegno e annunciando di averne proposto l’encomio ai Comandi Generali delle Capitanerie di Porto.

