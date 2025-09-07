Saranno Nadia Matta e Jean-Charles Orsucci, rispettivamente sindaci di Santa Teresa Gallura e Bonifacio, a sottoscrivere il Patto di Gemellaggio tra i due Comuni il prossimo 11 settembre. La sottoscrizione del “Patto” avverrà a Bonifacio dove la delegazione Teresina giungerà in traghetto attorno alle 11:00 del mattino. Successivamente ci saranno intrattenimenti musicali e folkloristici; il rientro da Bonifacio e è previsto con partenza alle 12:30, sempre sul traghetto Bunifazziu, a bordo del quale proseguiranno i festeggiamenti del Gemellaggio con un momento conviviale.

L’evento, sottolinea l’Amministrazione comunale teresina, «rappresenta un importante momento di incontro, amicizia e collaborazione tra le due comunità che condividono storia, cultura e un forte legame con il mare». I due comuni dirimpettai, uniti dalle Bocche di Bonifacio, hanno avviato da diversi anni una significativa interlocuzione, che si è sostanziata in alcuni eventi, come quello che ha visto la partecipazione di una delegazione della Mairie de Bonifacio ai festeggiamenti per il 215° anniversario dalla Fondazione di Santa Teresa Gallura, in occasione del quale, il 12 agosto 2023, è stata sottoscritta tra le parti, una Lettera di Intenti. Nello successivo 2024, il 12 agosto, nel municipio di Santa Teresa Gallura, la sindaca del paese, Nadia Matta e quello di Bonifacio, Jean-Charles Orsucci, sottoscrissero “Le Pacte d’Amitié” redatto, “en deux exemplaires originaux”, in italiano e francese, in occasione delle celebrazioni per i 216 anni dalla Fondazione del paese, avvenuta nel 1808, per volontà di Vittorio Emanuele I di Savoia, intitolato alla moglie Maria Teresa. Per Santa Teresa Gallura si tratterà del secondo patto di gemellaggio; il 12 ottobre 2019 a firmare il primo furono l’allora sindaco Stefano Pisciottu ed il collega dell’isola di Ponza, Francesco Ferraiuolo.



