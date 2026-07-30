Mentre alla Olbia Arena il palco per il live di Jovanotti del 7 agosto inizia a prendere forma, a Olbia arriva l’ordinanza sindacale “che introduce specifiche prescrizioni per garantire sicurezza, decoro urbano e una gestione ordinata dell’afflusso di pubblico”.

Il provvedimento – che sarà valido dalle 15 del 7 agosto alle 6 dell’8 agosto, e sarà applicato entro i 500 metri dall’area dell’evento – prevede il divieto di vendita di alcolici sopra i 5°, relativamente al consumo e alla somministrazione e vendita, sia fissa che ambulante, e il divieto di utilizzo di vetro, lattine e tetra brik: le bevande da asporto dovranno essere servite esclusivamente in bicchieri di carta o in materiale compostabile.

“Si tratta di misure necessarie per assicurare che un grande evento come il Jova Summer Party si svolga in un clima di serenità e sicurezza”, si legge nella nota stampa del Comune di Olbia. “L’elevato afflusso di persone richiede attenzione massima: limitare l’uso di vetro, lattine e alcolici ad alta gradazione significa prevenire rischi, tutelare l’incolumità pubblica e garantire un’immagine ordinata e accogliente della nostra città. Olbia è pronta a ospitare una giornata di festa, musica e divertimento, sempre nel rispetto delle regole e del bene comune”.

Dopo la doppia data di Vasco Rossi del 12 e 13 giugno, la Olbia Arena si prepara, dunque, ad accogliere il concerto che darà il via al Jova Summer Party, inizialmente previsto al Parco del Padrongianus e poi trasferito nella zona industriale di Olbia, testata con successo da altri eventi, tra cui il Red Valley, di casa alla Olbia Arena dal 2022.

Per Lorenzo Cherubini si tratta, peraltro, di un ritorno: a Olbia il cantante romano aveva già portato nell’estate del 2019 il “Jova Beach Party”.

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