Santa Teresa Gallura dedica due momenti alla figura e al pensiero di san John Henry Newman. Domani, venerdì 31 luglio, un convegno ne approfondirà il percorso umano e spirituale. Dal 1° agosto, una mostra esplorerà il rapporto tra coscienza, realtà e certezza.

Si terrà domani, venerdì 31 luglio, alle 21, nella Sala Congressi “J. H. Newman” del Cenacolo, il convegno “Il viaggio di Newman… Il nostro viaggio”, promosso dal parroco don Romolo Fenu nell’ambito delle attività del nuovo oratorio, pensate per coinvolgere non soltanto la comunità locale ma anche l’intero territorio diocesano.

Al centro dell’incontro sarà la figura di san John Henry Newman, tra i maggiori pensatori cristiani dell’età moderna, di cui verranno ripercorsi il cammino intellettuale, la ricerca della verità e l’attualità del messaggio. Dopo i saluti di don Fenu e del direttore dell’Istituto Euromediterraneo, don Giorgio Diana, interverrà Giuseppe Pezzini, docente di Filologia latina al Corpus Christi College dell’Università di Oxford. Il professore offrirà una lettura del pensiero newmaniano, soffermandosi sul valore che esso continua ad avere nel dibattito contemporaneo.

L’iniziativa proseguirà sabato 1° agosto con l’apertura, sempre negli spazi del Cenacolo, della mostra “Cor ad cor loquitur. La certezza di Newman, coscienza e realtà”. L’esposizione resterà visitabile fino a Ferragosto e accompagnerà il pubblico in un itinerario dedicato ai temi centrali della riflessione del santo inglese.

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