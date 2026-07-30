Il Comune di Arzachena lancia una nuova campagna di comunicazione e controllo del territorio legata all’attivazione, a partire dal mese di agosto, di un nuovo sistema di videosorveglianza dedicato alle isole ecologiche e ai punti maggiormente colpiti dal fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, con telecamere fisse e mobili nelle aree critiche per contrastare l’inciviltà e tutelare il decoro.

«Con questo progetto vogliamo dare un segnale forte e inequivocabile: Arzachena non tollera più chi deturpa il nostro patrimonio naturale e urbano - dichiara l’assessore all’Ambiente, Michele Occhioni -. L’installazione delle telecamere fisse e mobili è un atto fermo da parte del Comune contro gli incivili, ma soprattutto un atto di rispetto e giustizia sociale verso la grande maggioranza dei cittadini che effettua correttamente la raccolta differenziata. Nessuno resterà impunito: chi abbandona rifiuti verrà individuato e sanzionato. La tutela del nostro territorio richiede l'impegno di tutti. Gli obiettivi sono garantire il decoro urbano, incrementare le percentuali di raccolta differenziata, reprimere le condotte illecite, monitorare le presenze effettive sul territorio e regolarizzare le utenze abusive, così da poter calibrare meglio la gestione del servizio di raccolta».

L’iniziativa affianca il nuovo corso avviato con il cambio di gestione del servizio d'igiene urbana affidato alla De Vizia Transfer e vede la collaborazione con Vitruvio Tech, azienda leader nazionale nella videosorveglianza ambientale già operante con successo nel sud Italia.

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