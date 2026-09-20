La sicurezza delle isole e la capacità del territorio di sostenere i flussi che ogni anno interessano l’Arcipelago sono state al centro dell’intervento in Consiglio comunale di Stefano Cossu, capogruppo di Buon Vento, gruppo di opposizione formato anche da Roberto Zanchetta, Vincenzo Bifulco, Martina Pes e Giovanni Paolo Delogu.

Il recente incendio dell’isola di Santa Maria ha riportato in primo piano le criticità legate alla Protezione civile e alla viabilità. «Insieme al sindaco e alla maggioranza abbiamo affrontato le criticità legate alla fragilità del nostro territorio, rese ancora più evidenti dal drammatico incendio che ha interessato l’Isola di Santa Maria», ha affermato Cossu. Buon Vento ha quindi espresso disponibilità alla proposta di ampliare i compiti della commissione speciale, inizialmente richiesta dai consiglieri Delogu e Pes per la modifica del Regolamento del Consiglio comunale, includendo anche Protezione civile e viabilità.

Per il gruppo Buon Vento occorre però andare oltre i singoli interventi infrastrutturali. «La tutela, a nostro avviso, non può limitarsi al semplice allargamento di strade e piazzole». Il capogruppo richiama anche il tema dei «numeri sostenibili, della pressione sul territorio e della sua capacità di sopportare i flussi». L’obiettivo, sostiene Buon Vento, deve essere un confronto con tutti gli enti competenti, a partire dal Ministero dell’Ambiente, estendendo l’attenzione a tutte le isole, compresa Maddalena.

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