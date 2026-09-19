Ruspa nella spiaggia di Rena Bianca, il cantiere di Terna al centro di polemiche e tensioniI lavori sono partiti, un escavatore ha iniziato le operazioni sull’arenile
Dopo un braccio di ferro durato mesi, nella bellissima spiaggia di Rena Bianca è stato aperto il cantiere di Terna per la riparazione del collegamento strategico dell’alta tensione (interconnessione Hvdc) Sacoi 1.
Terna si è imposta, anche con un pronunciamento del Tar del Lazio, e ha più volte segnalato la necessità della riparazione per evitare interruzioni del servizio elettrico in Sardegna.
Bocciata dai giudici amministrativi la richiesta del Comune di Santa Teresa, pronto ad imporre a Terna una polizza fideiussoria di due milioni di euro.
I lavori sono partiti, un escavatore ha iniziato le operazioni sull’arenile. Il Comune di Santa Teresa ha scritto: «Nonostante gli accordi intercorsi, Terna ha chiesto la nomina di un commissario ad acta. Questa Amministrazione ha operato fin dall’inizio per circoscrivere al massimo l’impatto dei lavori e per tutelare la spiaggia, ma gli obblighi di legge non consentono di impedire a Terna l’accesso all’infrastruttura. Il Comune continuerà a vigilare affinché i lavori si svolgano nel rispetto delle condizioni stabilite e l’arenile venga integralmente ripristinato».
Il gruppo di minoranza Oltre le Bocche (Dario Giagoni, Ilaria Battino e Andrea Pilia) ha chiesto alla sindaca Nadia Matta di spiegare perché i lavori siano iniziati a settembre e ha chiesto di indicare tempistica e modalità dell’intervento.