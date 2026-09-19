Una giornata dedicata alla tutela del territorio e alla lotta contro l’abbandono dei rifiuti. Domenica 20 settembre torna ad Arzachena “Puliamo il Mondo”, iniziativa di volontariato ambientale promossa dal Comitato Amici a Difesa dell’Ambiente nel Territorio di Arzachena, in collaborazione con Legambiente.

L’appuntamento interesserà la località La Miata, area collinare nel cuore della Costa Smeralda, caratterizzata da macchia mediterranea e da un paesaggio di particolare valore naturalistico. I volontari saranno impegnati nella raccolta dei rifiuti abbandonati e nella pulizia dell’area, interessata, secondo gli organizzatori, da situazioni di grave degrado ambientale.

L’iniziativa è aperta alla partecipazione dei cittadini. Le operazioni, assicura il Comitato, saranno svolte nel rispetto delle norme di sicurezza e prevedono la separazione dei materiali raccolti. I rifiuti saranno sistemati in sacchi trasparenti e depositati nei parcheggi di via Liccia Intosa e via Casi Bianchi, dove resteranno a disposizione del gestore per il successivo ritiro. Conclusa la giornata, il Comitato trasmetterà una comunicazione all’Ufficio Ambiente del Comune per coordinare il supporto logistico e il corretto smaltimento del materiale recuperato.

Per informazioni e adesioni è disponibile l’indirizzo amicidifesaambientearzachena@gmail.com.

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